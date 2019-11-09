В СК раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Киселевска

Следователи провели около 20 обысков и допросили свыше 100 свидетелей в рамках расследования дела об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении на сайте СКР говорится, что в результате следователи обнаружили на территории участка одного из фигурантов тайник, устроенный в бытовке. «Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника», – сообщают в Следственном комитете.

По информации следователей, в тайнике были тщательно спрятаны несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также наручники, перчатки и маски.

Напомним, экс-мэр города Киселевска погиб в перестрелке, предположительно, с грабителями, которые ворвались на территорию его дачи в поселке Верх-Чумыш. Рядом с телом хозяина дома нашли тело еще одного мужчины – ранее судимого жителя города Белово. Предполагается, что Лаврентьев застрелил его.

В нападении на бывшего градоначальника участвовали по меньшей мере три человека.

На месте преступления следователи обнаружили предметы, свидетельствующие, что подозреваемые тщательно готовились к нападению.

5 ноября Следственный комитет и МВД задержали двух подозреваемых в убийстве Лаврентьева. Один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к дому Лаврентьева, а затем ждал их в километре оттуда.

Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.