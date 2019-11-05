Задержаны подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска

Следственный комитет и МВД задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева в Кузбассе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В кратчайшие сроки были установлены и задержаны еще двое подозреваемых. Ими оказались 49- и 35-летний жители города Белово», – сообщается на сайте СК.

По версии следствия, один из них исполнял роль водителя – доставил подельников к даче потерпевшего и ожидал, пока двое других находились на территории приусадебного участка.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Что касается второго задержанного, вопрос о мере пресечения будет решаться во вторник.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Напомним, экс-мэр города Киселевска погиб в перестрелке, предположительно, с грабителями, которые ворвались на территорию его дачи в поселке Верх-Чумыш.

В нападении на Лаврентьева участвовали по меньшей мере три человека.

Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. Киселевским городским округом он руководил с марта 2003-го, а в августе 2018 года депутаты горсовета переназначили его на эту должность.