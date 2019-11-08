Кремль прокомментировал слова Трампа о визите в Москву на парад Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официального ответа США о присутствии президента Дональда Трампа на праздновании юбилея Победы пока не было.

«Официального ответа пока не было», – сказал Песков, комментируя слова Трампа, передает РИА «Новости».

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует приехать на праздничный парад 9 мая в Москву, отметив, что этому может помешать предвыборная кампания в США.

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