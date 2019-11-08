СМИ сообщили о планах США упразднить пост спецпредставителя по Украине

Пост спецпредставителя США по Украине, который до отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер, вероятно, будет упразднен, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, обязанности, которые выполнял Волкер, будут распределены среди других официальных лиц, отвечающих за политику в отношении Украины, передает ТАСС.

Сообщается, что американская администрация не может найти кандидата, который согласился бы занять пост спецпредставителя после скандала с разговором президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Причиной этого могло стать то, что после скандала американским дипломатам пришлось давать показания в Конгрессе на слушаниях по импичменту.

«Никто в здравом уме не захочет оказаться в фокусе всеобщего внимания в подобном свете», – сказал источник издания. «Это явная проблема, когда весь мир внимательно тебя изучает, и при этом руководство в Государственном департаменте продемонстрировало свое нежелание защищать своих людей самым элементарным образом», – добавил он.

Издание также сообщило, что пост спецпредставителя США по Украине был неоплачиваемым, поэтому Волкер выполнял свои обязанности одновременно с работой в частном, неправительственном секторе.

Кроме того, Foreign Policy пишет, что Волкер был сторонником жесткой политики США по отношению к России из-за ситуации на Украине, а с упразднением поста спецпредставителя в администрации США не останется человека, который «прикрывал бы» позиции Киева на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.

Напомним, Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

До этого Трампа обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На основании этих утверждений в Конгрессе США поспешили начать процедуру импичмента Трампа.