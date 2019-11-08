Названы сроки поставки ВКС первого серийного Су-57

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 практически готов к поставке в Воздушно-космические силы (ВКС), она будет осуществлена до конца года, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Криворучко сообщил по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, на котором строятся эти машины, что «первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска», до конца 2019 года «он уже будет поставлен ВКС», передает ТАСС.

«В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства», – добавил он.

Криворучко напомнил, что по действующему контракту ВКС России до 2028 года должны получить 76 таких самолетов.

Отмечается, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) полностью выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) на 2019 год по истребителям поколения 4++ Су-35С, партия из 10 этих машин досрочно передана ВКС.

«Последние 10 машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году», – сказал Криворучко.

Замминистра отметил, что четыре из 10 отгруженных в 2019 году Су-35С будут поставлены в Кубинку группе высшего пилотажа «Русские витязи».

Он добавил, что в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.

Напомним, Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Напомним, 29 июля в правительстве России заявили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57.

В октябре стало известно, что в НАТО присвоили российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon («Преступник»).

Военный эксперт Александр Бартош пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что это название является элементом «информационной войны, которая идет между Россией и НАТО».

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