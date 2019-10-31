Эксперт объяснил, почему Су-57 в НАТО назвали «преступником»

«Это элемент информационной войны, которая идет между Россией и НАТО. При этом в российских вооруженных силах нет стремления снисходительно относиться к предполагаемому противнику», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя сообщение о присвоении российскому истребителю Су-57 НАТО кодового обозначения Felon («преступник»).

«Традиция давать обозначения советским, а позднее российским летательным аппаратам появилась в США еще в 1947 году, – рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. – Это было сделано для того, чтобы облегчить идентификацию и запоминание всех типов наших самолетов».

Постепенно эта методика приняла форму недобросовестной конкуренции, продолжил эксперт. Российским самолетам стали давать унизительные прозвища. При этом даже в такой классификации просматривается определенная система.

«Так, например, российские вертолеты (helicopters) американцы обозначают словами, которые начинаются с буквы «Н». Например, Ми-24 – «Hind» («Батрак»), Ка-26 – «Hoodlom» («Хулиган»). Истребители (fighters) именуются с буквы «F», самолеты транспортной авиации (cargo) с буквы «C», бомбардировщики (bombers) – c буквы «B» и так далее», – пояснил Бартош.

Для советских и российских самолетов эти обозначения, придуманные заокеанскими стратегами, носят обидное звучание, отметил экперт. Например, замечательный российский самолет Ту-22 американцы назвали «Blinder», что переводится как «попойка». Як-28 получил кличку «Brewer», то есть «пивовар». А истребителю Су-57 в США присвоили название «Felon», что переводится как «преступник». В массе своей – откровенно оскорбительные и нелестные имена, подчеркнул собеседник.

«Раньше все было по-другому. Натовские военные давали другие названия нашим самолетам. Так, например, Ту-22 называли «Красоткой», МиГ-15 – «Соколом». Но когда идеологи из Пентагона и штаб-квартиры НАТО обратили на это внимание, было дано указание привести все в соответствие с канонами «холодной войны». Не могло быть у СССР, а сегодня у России, самолетов с такими красивыми именами», – сказал Бартош.

Так «Красотка» стала «Попойкой», «Сокол» превратился в «Фагота», а наш замечательный самолет Ту-160 назвали «Black Jack» в честь знаменитого американского бандита, повешенного в 1901 году за ограбление поезда, отметил член-корреспондент Академии военных наук.

«Все это – одно из проявлений информационной войны, которая идет сейчас между Россией и НАТО. Нужно учитывать, что «друзья и партнеры» стремятся где угодно и как угодно сделать нам какую-нибудь пакость. В том числе и присваивая обидные названия нашим самолетам», – сказал эксперт.

«Но от этих названий российские самолеты не становится хуже. Те, кто действительно разбирается, не обращает никакого внимания на эти изощренные выкрутасы», – резюмировал Александр Бартош.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в НАТО присвоили российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение «Felon» («преступник»).

В период разработки российский истребитель имел временное обозначение «Frazor» (в переводе с английского «razor» – это бритва, с присоединенной, по традиции начальной буквой F), однако серийным Су-57 официально был присвоен код «Felon».

На данный момент официальное подтверждение указанной информации отсутствует.

Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника.

Напомним, 29 июля в правительстве России заявили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57.

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