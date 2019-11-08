Пушков объяснил отказ США и Украина бороться с героизацией нацизма

«Для Украины голосование за такую резолюцию означало бы пересмотр идеологической основы современного украинского государства», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ Украины и США поддержать российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, который был принят большинством голосов в профильном комитете ГА ООН.

«Во-первых, это объясняется стремлением США и Украины противостоять России практически по всем вопросам международной повестки. Стоит России выступить с какой-либо инициативой – Украина автоматически голосует против нее. И США, как правило, занимают аналогичную позицию», – сказал председатель комиссии российского Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Во-вторых, для Украины выступить против героизации нацизма равно отказу от памятников Бандере, от героизации «ОУН*-УПА*» и деятелей вроде Шухевича. Это подрывает всю идеологию новой Украины, которая выстроена на возвеличивании тех, кто сотрудничал с Гитлером и воевал в дивизиях СС. Потому голосование за такую резолюцию, по сути, означало бы пересмотр идеологической основы современного украинского государства», – отметил собеседник.

«А третья причина состоит в том, что власти США и Украины опираются на ультранационалистические силы внутри страны. Ведь известно, что именно эти силы до сих пор пытаются сорвать разведение войск в Донбассе, и именно эти силы являются последовательными русофобами. Для США это полезный ресурс», – пояснил эксперт.

Пушков также отметил и тот факт, что 55 стран воздержались от голосования. В их числе большинство стран ЕС, а также Турция, Южная Корея, Япония, Австралия и другие.

«Позиция таких стран ЕС как Франция, Италия, Австрия и Германия объясняется тем, что они не видят для себя выгоды в поддержке России, поскольку это создаст очередной виток напряжения с Вашингтоном. США их просто обвинят в том, что они подыгрывают Москве. Но эмоционально, я думаю, такие государства, выступают за российскую резолюцию», – продолжил сенатор.

«Поэтому здесь причины не идеологического, а политически-конъюнктурного характера. Но при этом они не попали в число одиозных государств, которые не стесняются блокировать резолюцию с совершенно антинацистским содержанием», – резюмировал Пушков.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Украина выступили против российского проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма, который большинством голосов принял Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам.

Резолюция под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» была поддержана 121 государством при двух выступивших против (США и Украина) и 55 воздержавшихся.

По словам директора департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Рината Аляутдинова, одна из делегаций, голосовавших против российской резолюции, в ходе консультаций при подготовке этого документа заявила, что за сотрудничество с нацизмом «никого и никогда нельзя осуждать».

«По-моему, тут больше нечего комментировать», – подчеркнул дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это украинская делегация, он сказал: «Нетрудно догадаться».

Ранее звезда Comedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве.

Напомним, в конце октября украинские националисты демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского военкомата.

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