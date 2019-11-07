На средиземноморском побережье Сирии прогремел взрыв на НПЗ

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в портовом городе Банияс на северо-западе Сирии погиб один человек, еще несколько получили ранения, сообщает Reuters.

По поступающим данным, взрыв произошел в одном из резервуаров после проведения работ по техническому обслуживанию, передает ТАСС.

Напомним, в конце сентября возгорание произошло на НПЗ в Ленинградской области.

Двумя неделями ранее пожары произошли на НПЗ в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников.

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