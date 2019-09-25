На НПЗ в Ленобласти возник второй за три дня пожар

Установка по переработке дизельной фракции загорелась на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в Киришском районе Ленинградской области, высота горения факела достигает 15 метров, сообщили в экстренных службах региона.

«На технической установке Т 2002 происходит факельное горение высотой 10-15 метров», – сообщил источник РИА «Новости».

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.

В экстренных службах региона сообщили, что пожарным удалось ликвидировать факельное горение высотой 15 метров.

«В 11.45 факельное горение ликвидировано», – сказал источник.

Как уточнили в МЧС, высота горения факела в ООО «Кинеф» достигала 10 метров. Угрозы соседним сооружениям и пострадавших нет. Факельное горение уже ликвидировано.

Напомним, в понедельник в МЧС сообщили, что на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области произошло возгорание, на место выехали пожарные подразделения.