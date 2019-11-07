Зеленский заявил о переносе информационной войны внутрь Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информационную войну против Украины теперь ведут не только иностранные, но и украинские СМИ.

«Фейки, манипуляции, информационная война... Раньше это была война с российскими средствами массовой информации, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз собирались с представителями наших средств массовой информации. Некоторые из них не понимают, что они делают», – сказал президент Украины в видеоролике, опубликованном в его Facebook.

Ранее Зеленский потребовал, чтобы депутаты фракции «Слуга народа» прошли проверку на детекторе лжи.