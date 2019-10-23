Зеленский потребовал у депутатов «Слуги народа» пройти полиграф

Украинский лидер Владимир Зеленский требует, чтобы депутаты фракции «Слуга народа», в частности, члены финансового комитета, прошли проверку на детекторе лжи в связи с подозрениями в коррупции.

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», – написал Зеленский в Facebook.

Также он добавил, что придется попрощаться с депутатами, если все-таки подозрения оправдаются.

«Механизм, как по мне, простой и прозрачный. И поэтому он гораздо лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и Telegram-каналы», – добавил президент.

Ранее депутатов фракции «Слуга народа» обвинили в получении взятки за саботаж антикоррупционного законопроекта.

По информации СМИ, скандал с отказом депутатов поддержать антикоррупционный законопроект связан с подкупом парламентариев. Они якобы получили по 30 тыс. долларов за отказ от голосования.

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