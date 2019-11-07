В «Яндекс» прислали письма с угрозами

«Яндекс» передал в правоохранительные органы данные по поступившему в компанию письму с угрозами, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные прислали компании «Яндекс» письмо с угрозами направить в штаб-квартиру компании на ул. Льва Толстого дроны с взрывчаткой и взорвать их внутри здания. Злоумышленники требовали в письме выплатить им биткоины.



«Это было вчера. Насколько нам известно, это массовая рассылка, которая затронула не только «Яндекс». Всю необходимую информацию мы сразу передали в правоохранительные органы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Яндекса».