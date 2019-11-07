Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных

Роскомнадзор готовит предложения по введению административной ответственности за приобретение и использование похищенных персональных данных, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных, установление административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных преступным путем, но и за приобретение и последующее их использование», – передает РИА «Новости» слова Жарова на конференции «Защита персональных данных».

По его словам, в последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз данных, оформления поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных.

«И в этой части необходимо выработать правовые нормы по борьбе с преступлениями в цифровой среде, разработать технологические решения и стандарты, обеспечить взаимодействие между уполномоченными органами», – сказал Жаров.

В интернет попали данные о почти 9 млн нынешних и бывших клиентов «Билайна». Речь в первую очередь о пользователях домашнего интернета – теперь в Сети при желании можно найти их ФИО, домашние адреса, а также мобильные и домашние телефоны. Незадолго до этого стало известно о массовой утечке данных клиентов Сбербанка – СМИ сообщали о 60 миллионах человек, в самом банке заявили всего о двух сотнях. Это были уже данные о картах, лимитах по ним, о прошедших и запланированных переводах, о наличии средств. Пин- и CVV/CVC-кодов там не было.

Напомним, 7 октября газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем грозит утечка личных данных в открытый доступ.