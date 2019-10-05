Сотрудник Сбербанка признался по делу об утечке данных

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В результате внутреннего расследования служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях», – говорится в сообщении на сайте банка.

В ходе расследования были собраны улики для доказательства совершенного преступления. В пятницу сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

«Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем было сообщено в пресс-релизе банка 03.10.2019) отсутствует», – отметили в банке.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф пообещал усилить контроль доступа к работе систем сотрудников банка. «От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», – отметил он.

В четверг Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. При этом СМИ сообщали о том, что утечка коснулась 60 млн кредитных карт, данные о владельцах которых были выставлены на продажу.