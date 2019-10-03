Появились сведения об утечке базы данных Сбербанка

На одном из заблокированных Роскомнадзором форумов появились сообщения о продаже личной информации клиентов Сбербанка, сообщили СМИ.

На черном рынке оказались данные около 60 млн кредитных карт, причем утечка могла затронуть данные о всех кредитках банка. По данным издания, вероятная утечка могла произойти в конце лета, сообщает «Коммерсант».

Объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в выходные. Потенциальным покупателям предлагается пробный кусок базы из 200 строк, то есть данные 200 клиентов Уральского территориального банка Сбербанка.

По сведениям издания издание, в таблице содержится подробная финансовая информация о кредитной карте, операциях и персональные данные.

Напомним, во вторник сообщалось, что данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе. Так, в базе были указаны ФИО, адреса, телефоны, паспортные данные, ИНН и суммы уплаченных налогов.