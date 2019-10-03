Сбербанк расследует утечку персональных данных клиентов

В среду, 2 октября, Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка, сообщили в пресс-службе банка.

«В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

Основной версией произошедшего на данный момент считаются «умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети».

Отмечается, что похищенная информация «в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов».

По информации газеты «Коммерсант», похищенные данные выставлены на продажу на черном рынке. Продавцы уверяют, что располагают сведениями о 60 миллионах кредитных карт как действующих, так и закрытых. В качестве подтверждения они предлагают потенциальным клиентам ознакомиться с фрагментом базы на 200 человек.

В настоящее время у банка около 18 млн активных карт.