Стало известно об утечке данных нескольких миллионов клиентов «Билайна»

В открытом доступе оказалась база данных оператора сотовой связи «Билайн» со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет, сообщают российские СМИ.

База содержит 8,7 млн записей со сведениями о клиентах, подключивших домашний интернет через «Билайн» по всей России. Проверка показала, что данные актуальны, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковских службах информационной безопасности.

По информации издания, были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года.

В пресс-службе «Билайна» заявили, что в настоящее время проводится расследование произошедшего. Там отметили, что в доступ попала «небольшая часть базы 2017 года». «Утечку данных мы зафиксировали два года назад», – сообщил представитель компании.

«Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации – это уже устаревшие данные», – заверили в «Билайне».

В компании также заявили, что база клиентов ШПД «Билайна» на конец второго квартала 2019 года составляла 2,5 млн абонентов, а не 8 млн, передает ТАСС.

Представители «Билайна» считают, что распространение в интернете информации об этой утечке носит заказной характер.

Напомним, в четверг Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. При этом СМИ сообщали о том, что утечка коснулась 60 млн кредитных карт, данные о владельцах которых были выставлены на продажу.

В Сбербанке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания по делу об утечке данных клиентов.