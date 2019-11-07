Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае победы демократов на президентских выборах в 2020 году Соединенные Штаты ждет экономическая депрессия, «которой никто никогда не видел».

По словам лидера Соединенных Штатов, «в своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными: подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты, устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня», передает РИА «Новости».

«Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», – заявил Трамп на митинге в Луизиане.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупреждал, что объявление ему импичмента приведет к крайне негативным последствиям: обрушатся рынки и все «станут очень бедными».

Вопреки этому, в конце сентября в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. После этого американский лидер объявил о попытке госпереворота в США.

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