Репетиция парада на Красной площади восхитила британцев

Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции исторического парада на Красной площади, состоявшегося 7 ноября 1941 года во время битвы под Москвой. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

На приведенных в материале фотографиях с генеральной репетиции оказались запечатлены солдаты Красной армии, кавалеристы, а также техника времен войны, передает РИА «Новости».

«Русские заслуживают этот парад, чтобы почтить память о битве за Москву, где около полумиллиона были убиты, ранены или взяты в плен, защищая город. Это было также одно из первых крупных поражений, нанесенных, казалось бы, неудержимой немецкой армии», – отметил пользователь Peter.

«Честное слово, эти лошади прекрасны! Как молодо выглядят некоторые из этих солдат», – написал Ploughman.

«Нравится форма. Хорошего вам парада, Россия», – добавила nelly58.

«Русские женщины великолепны!» – заметил YoshiMitzsu.

Осенью 1941 года у стен Москвы решалась судьба страны, в это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города. В этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа советского народа. Он готовился в обстановке абсолютной секретности.

Всего в параде участвовало около 28,5 тыс. человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, пурга, ограниченная видимость) в параде не приняла участия авиация. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.

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