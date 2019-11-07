Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели 58-летней работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в заполненный семенами подсолнечника металлический короб, сообщает следственное управление СК России по региону.

«По предварительным данным, в ночь на 1 ноября 2019 года во время выполнения работ по сушке семян подсолнечника на территории [склада] элеватора станции Сара Кувандыкского городского округа рабочий предприятия упала в металлический короб, заполненный семенами подсолнечника. Пострадавшая была затянута в воронку, по которой подавались семена для просушки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей», – говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

По факту произошедшего следователями организована проверка. «Для установления причины смерти женщины назначено судебно-медицинское исследование. В ходе проверки будет дана правовая оценка вопросам исполнения требований законодательства об охране и безопасности труда в организации», – сообщили в управлении.

Напомним, в январе 2014 года женщину насмерть завалило сахаром в Курской области.