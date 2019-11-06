ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО «русского Илона Маска»

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ( «Варшавянка») Черноморского и Тихоокеанского флота отремонтируют с применением информационных моделей (ИМ), которые ранее разрабатывал бизнесмен Валерий Пшеничный, погибший в начале года в СИЗО.

Глава Технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич сообщил, что освоение инфомоделей для ремонта подлодок контролируется Военно-морским флотом, сообщает FlotProm.

«Инфомодели флотом востребованы и сейчас осваиваются. Они уже используются на Черноморском флоте, в перспективе то же самое применим на Тихоокеанском флоте при ремонте ДЭПЛ проекта 636.3. Систему ремонта подлодок на ТОФ планируется развернуть на основании полученного на ЧФ опыта», – рассказал Зварич.

Инфомодели используют не только для ремонта «Варшавянок», но и при обслуживании дизель-электрических подлодок проекта 677 («Лада»).

ИМ представляет собой единую базу данных, которая включает в себя трехмерные модели корпуса и различных систем подлодки, комплекты конструкторской, рабочей документации и элементы интерактивных электронных технических руководств. Информационные модели для ДЭПЛ проекта 636.3 и 677 создали специалисты компании «Новит Про», владельцем которой был бизнесмен Валерий Пшеничный.

В январе его задержали по подозрению в хищении 100 млн рублей при выполнении госконтракта для Минобороны. В феврале сообщалось, что он покончил с собой в СИЗО, однако в деле появились странности – СМИ сообщили, что он мог погибнуть в результате жестоких пыток.

Пшеничного называли «русским Илоном Маском».

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