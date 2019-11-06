Катрин Денев перенесла инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт, рассказали ее родственники.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали советы по своевременной профилактике инсульта.