Отец Нурмагомедова не исключил боя его сына с боксером Мэйуэзером

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой его сына против американца Флойда Мэйуэзера-младшего возможен после следующей защиты россиянином его чемпионского пояса.

Нурмагомедов-старший написал в Instagram, что уважает желание Мэйуэзера провести бой с Хабибом.

«У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC, и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в общей сложности больше года. Пять месяцев, и бой должен состояться. Впервые нам нужно будет выступить в боксе, и нам нужен будет лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет», – добавил он.

Ранее Мэйуэзер выступил в СМИ с призывом к Нурмагомедову о проведении поединка по правилам бокса.

До этого Нурмагомедов-старший рассказал, о каком бое сына мечтает.