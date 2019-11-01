Нурмагомедов-старший сказал, о каком бое сына мечтает

Отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что мечтает о проведении в России поединка сына с Тони Фергюсоном, сообщили СМИ.

«Тони – единственный боец из топ-10 легкого веса UFC, которого сын еще не превзошел. Всегда стараешься выиграть у самого сильного, чтобы таковым признали уже тебя», – передает RT слова Нурмагомедова.

Напомним, в сентябре Фергюсон сравнил Нурмагомедова с «мокрым одеялом».