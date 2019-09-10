Фергюсон сравнил Нурмагомедова с «мокрым одеялом»

Претендент на титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон рассказал о стиле борьбы россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Как передает телеканал ESPN, Фергюсон рассказал о впечатлениях от победы Нурмагомедова над Дастином Порье, которая случилась в минувшую субботу.

«Хабиб мне показался слишком ленивым, однообразным. Он прижимает соперника к клетке, начинает давить на него всем весом, но не бьет. У нас в джиу-джитсу такой стиль имеет название «мокрое одеяло», – заявил Фергюсон.

Американец также анонсировал возможный бой с Хабибом в декабре.

«История наших взаимоотношений сделала меня голодным по бою с Хабибом. Мы дадим ему гамбургеры и все остальное. Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре. Защищай титул или освобождай его, я серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что ты боишься драться со мной», – сказал Фергюсон.

Напомним, в субботу Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье в поединке, который прошел в Абу-Даби.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед (18 – досрочно) и ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье – 25 побед (19 досрочно) и шесть поражений.