В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с выгнанной девочкой

Администрация новосибирской школы запретила проводить чаепития после инцидента со школьницей, которую унизили из-за несданных деньги на нужды класса, сообщила директор Наталья Пермякова.

Пермякова заявила, что «мнения родителей расходятся: некоторые заявляют, что «описанного не было – девочку из-за стола никто не выгонял и за руки не вытаскивал». При этом «мама имеет другую информацию, в этом сейчас разбираются органы полиции», передает РИА «Новости».

Директор отметила, что школа не занимается сбором денег с родителей учеников. По ее словам, в классе родители собирают деньги на мероприятия и подарки к праздникам под свою личную ответственность и только в добровольном порядке.

Однако после инцидента в учреждении решили запретить чаепития.

Пермякова отметила, что вопрос о продолжении учебы девочки в классе будет решаться с ее родителями. Сам ребенок, по ее словам, хорошо себя чувствует в коллективе, дружит с детьми и хорошо относится к классному руководителю.

«Я считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами. Я предложила им собраться у меня в кабинете, чтобы мы вместе решили и вышли из этой проблемы, но мамы отказались. Буду еще с мамами разговаривать и работать. Что касается правдивости информации и того, что произошло конкретно, то этим занимаются органы полиции», – сказала она, добавив, что ребенка никто не имел права отстранять от общего мероприятия.

В департаменте образования Новосибирска сообщили, что администрация школы не имеет права вмешиваться в деятельность родительского комитета и вести учет собираемых родителями денег.

Ранее стало известно, что в Новосибирске второклассницу унизили на общем чаепитии после отказа ее матери сдавать деньги на нужды класса без предоставления отчетности.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в психологической травме новосибирской школьницы виноват учитель.