Российской саксофонистке отказали в японской визе из-за Крыма

Япония отказалась выдавать визу российской саксофонистке Веронике Кожухаровой из-за того, что она родилась в Крыму, сообщил арфист и композитор Александр Болдачев.

«Она всегда жила в Москве. Тем не менее, она попадает под ограничения, которые накладываются на жителей Крыма. Неожиданная для меня ситуация», – цитирует РИА «Новости» Болдачева.

По его словам, Кожухарова родилась в Крыму, и в 2014 году получила российский паспорт. Однако японская сторона считает, что музыкант должна получать визу в Киеве как гражданка Украины.

Болдачев отметил, что решает сейчас ситуацию через МИД. По его словам, реакция японского посольства вполне объяснима, поскольку оно действует по инструкции.

«Сегодня документы перешлют в МИД Японии, я надеюсь, что получится. У нас пока есть время до 15 числа, после мы должны выехать на концерт в Киото», – рассказал музыкант.

Композитор выразил надежду, что японская сторона пойдет навстречу. Также он отметил, что в последнее время активно развиваются двусторонние отношения России и Японии, однако в «таких неожиданных аспектах ситуация остается очень жесткой».

«Например, один мой коллега из Японии, который занимается политикой, рассказал, что по отношению вопроса Крыма ожесточенная позиция, даже не только по структуре законов, но и в головах людей», – подчеркнул Болдачев.

Ранее Польша отказала депутату крымского парламента в визе для участия в совещании ОБСЕ по правам человека.

Также накануне Евросоюз обязал жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обращаться в консульства на территории Украины для получения шенгенской визы.