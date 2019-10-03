Жителей Донбасса обязали получать шенгенские визы на Украине

Жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должны обращаться в консульства на территории Украины для получения шенгенской визы, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что такой алгоритм получения визы не зависит от имеющихся у жителей Донбасса документов, сообщает украинское издание «Страна».

Ранее в четверг Еврокомиссия (ЕК) направила странам-членам Евросоюза правила обработки заявлений на получение европейских виз, поданных жителями Донецкой и Луганской народными республиками.

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Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Между тем правительство Германии не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, что Россия выдает жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Напомним, МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

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