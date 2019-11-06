Композитную антенну для обеспечения спутниковой связи создали в России

АО «Информационные спутниковые системы имени ак. М.Ф. Решетнева» (ИСС) вместе с Сибирским государственным университетом (СибГУ) создали антенну из углепластика для обеспечения спутниковой связи, сообщил гендиректор предприятия Николай Тестоедов.

«Разработаны технология и образцы крупногабаритных антенн из композиционных материалов. Это уголь», – передает ТАСС слова Тестоедова.

Диаметр опытного образца рефлектора составляет 11 метров. Как рассказал Тестоедов, конструкция почти в два раза легче, чем «такая же продукция, сделанная из алюминия».

Антенна была разработана в СибГУ, сборка проходила в ИСС.

Как уточнил ведущий инженер-конструктор ресурсного центра «Космические аппараты и системы» университета Максим Титов, использованный при сборке углепластик имеет низкий коэффициент теплового расширения, что позволяет получить термостабильную конструкцию.

Напомним, в июне председатель научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев заявил, что программа полного перевода спутников «Глонасс» на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД