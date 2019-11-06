Кремль подтвердил обращение норвежского шпиона Берга с просьбой о помиловании

В Кремле подтверждают, что осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг попросил о помиловании, прошение рассмотрят в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он (Берг) отбывает уголовное наказание в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж и обратился с ходатайством о помиловании на имя президента России. Ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным указом президента России от 28 декабря 2001 года №1500. Вся процедура там прописана», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также подтвердил, что прошение о помиловании поступило.

Напомним, 25 октября Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.