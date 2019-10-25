Кремль прокомментировал возможность освобождения норвежского шпиона Берга

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.

«Возможно, еще не поступило [прошение о помиловании], потому что на прохождение документов требуется какое-то время», – передает ТАСС слова Пескова.

Он пообещал: «Когда в установленном порядке поступит, комиссия [по помилованию] будет рассматривать и будет вносить рекомендацию главе государства».

Тем временем глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения о помиловании Берга не займет много времени.

«Г-н Берг был осужден по статье «Шпионаж», он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени, результат вы узнаете», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде.

Напомним, ранее в пятницу Лавров заявил, что Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться в Норвегию в любой момент.