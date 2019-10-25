Лавров ответил на вопрос о возвращении шпиона Берга в Норвегию

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться в Норвегию в любой момент, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Лавров прибыл в Киркенес, где ему был задан вопрос о том, когда Берг может вернуться домой. Российский министр ответил: «В любой момент».

Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что на отношения с Норвегией ситуация с Бергом влияния не оказала, передает РИА «Новости» со сылкой на Nyhetskanalen 2.

В Норвегии Лавров встретится с главой МИД страны Ине Эриксен Серейде.

Весной Берг был осужден за шпионаж против России на 14 лет колонии строгого режима.