Комиссия по помилованию рекомендовала освободить осужденного за шпионаж норвежца Берга

Московская комиссия по помилованию рассмотрела прошение осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга и рекомендовала президенту освободить его.

«Документы направлены в администрацию президента России», – сообщила член комиссии, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает «Интерфакс».

Берг подал прошение о помиловании на прошлой неделе.

Ранее в Кремле заявляли, что Владимир Путин рассмотрит решение о помиловании Берга, если поступит соответствующий запрос.

Напомним, подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Сам норвежец не считает себя виновным, хотя и признает факт сотрудничества с разведслужбами Норвегии.

В апреле 2019 года сообщалось, что Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках. 16 апреля Московский городской суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.