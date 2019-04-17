Кремль озвучил позицию по помилованию осужденного за шпионаж норвежца

Президент Владимир Путин рассмотрит решение о помиловании Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж, если соответствующий запрос поступит в Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В случае, если прошение поступит, пройдет все инстанции, будем ждать решение главы государства», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что никаких особых ограничений для этого конкретного дела нет.

Он напомнил, что согласно законодательству, прошение о помиловании от осужденного проходит территориальные и региональные инстанции и только потом поступает в Кремль, где его рассматривает глава государства.

Напомним, подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Сам норвежец не считает себя виновным, хотя и признает факт сотрудничества с разведслужбами Норвегии.

В апреле 2019 года сообщалось, что Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках. 16 апреля Московский городской суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.