Осужденный в России за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании

Осужденный за шпионаж в России гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков, передает ТАСС.

Отмечается, что защитник отказался от других комментариев по этому делу.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Литва якобы договорились об обмене осужденными за шпионаж, отмечалось, что одним из осужденных в литовском списке является норвежец.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о планах обмена.

Подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Сам норвежец не считает себя виновным, хотя и признает факт сотрудничества с разведслужбами Норвегии.

В апреле 2019 года сообщалось, что Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках. 16 апреля Московский городской суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.