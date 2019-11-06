Минобороны скорректировало планы по ВТС с Индией

Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В какой именно части планы предполагается скорректировать, пока не уточняется.

«Вопросов, касающихся военно-технического сотрудничества..., достаточно много, они требуют особого контроля с нашей стороны. Несмотря на то, что все наши планы выполняются вполне успешно, тем не менее, они требуют нашего внимания и нашей корректировки», – передает РИА «Новости» слова Шойгу в среду на переговорах с коллегой Раджнатхом Сингхом.



Индию Шойгу назвал дружественной страной, с которой Россию связывают «надежные, основательные отношения» во многих сферах, не только военной.

Напомним, ранее британское издание Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники в индийском правительстве сообщило, что Дели и Москва предварительно договорились о поставке 48 вертолетов Ми-17B-5 на сумму в 1,1 млрд долл.

Ранее индийские СМИ сообщили, что Россия поставит Индии С-400 на сумму в 400 млрд индийский рупий (5,93 млрд долларов).

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