Аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон» на замену Ан-124 создали в ЦАГИ

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) изготовил аэродинамическую модель транспортного самолета «Слон», призванного заменить самолет Ан-124 «Руслан», сообщили в пресс-службе института.

«Специалисты ЦАГИ продолжают работу по созданию нового тяжелого транспортного самолета «Слон». На данный момент изготовлена аэродинамическая модель перспективного летательного аппарата. Ранее ученые ЦАГИ определили концепцию будущего воздушного судна и спроектировали его конструкцию», – передает РИА «Новости» сообщение ЦАГИ.

Максимальная длина модели – около 1,63 м, размах крыла – почти 1,75 м, высота – чуть менее полуметра. Большая ее часть выполнена из алюминиевых сплавов, а тяжело нагруженные элементы изготовлены из конструкционных сталей.

«Конструкция изделия представляет собой гладкое крыло со съемными законцовками, фюзеляж, переставное палубное горизонтальное оперение с отклоняемыми двухсекционными рулями высоты, вертикальное оперение с отклоняемым двухсекционным рулем направления, проточные мотогондолы с пилонами и обтекатель шасси», – сообщили в институте.

Модель является трансформируемой – ее можно испытывать в различных конфигурациях. В ближайшее время начнутся исследования модели «Слона» в аэродинамической трубе переменной плотности Т-106.

Самолет «Слон» призван прийти на замену советскому тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».

Напомним, в августе украинское государственное предприятие «Антонов» потребовало от КБ «Ильюшин» присвоить разрабатываемому на базе Ан-124 «Руслан» самолету новое обозначение.

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщал, что новый военно-транспортный самолет Ил-106, который заменит Ан-124 «Руслан», будет создан в 2025-2026 годах.