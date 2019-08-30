На Украине захотели переименовать Ан-124 с российскими комплектующими

Украинское государственное предприятие «Антонов» потребовало от КБ «Ильюшин» присвоить разрабатываемому на базе Ан-124 «Руслан» самолету новое обозначение.

В сообщении украинского концерна говорится, что подбор и установка нового современного оборудования силами «Ильюшина» приведет «значительным изменениям» летно-технических характеристик воздушного судна по сравнению с базовой моделью.

В ГП «Антонов» добавили, что таким образом появится «новый летательный аппарат».

Соответственно, «он должен получить новое обозначение без использования марки «Ан», подчеркивается в заявлении украинского предприятия.

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщал, что новый военно-транспортный самолет Ил-106, который заменит Ан-124 «Руслан», будет создан в 2025-2026 годах.