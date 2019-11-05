Песков ответил на вопрос о возврате Украине задержанных кораблей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с вопросом об условиях возврата Украине задержанных в Керченском проливе военных кораблей стоит обратиться в МИД.

«Это все тема для обсуждения по дипломатическим каналам, поэтому я рекомендую в МИД обратиться по этой теме», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник сообщил, что Киев вновь направил России ноту, в которой содержится требование указать, где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе. В Совфеде в ответ назвали условие диалога о передаче Украине задержанных Россией кораблей.

В октябре Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе.

Напомним, Киев обвинил Москву в «обмане» Международного трибунала по морскому праву, который требовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.