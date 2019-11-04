В Совфеде назвали условие диалога о передаче Украине задержанных Россией кораблей

Киеву придется публично признать свою провокацию в Керченском проливе для начала диалога о возвращении Россией украинских кораблей, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

«Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать. И после этого уже говорить об имуществе», – прокомментировал сенатор заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев в очередной раз направил Москве ноту с требованьями о кораблях.

Цеков отметил, что корабли до сих пор могут представлять интерес для следствия, а также подчеркнул, что у российских властей нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества, передает ТАСС.

Пристайко в понедельник сообщил, что Киев вновь направил России ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.

В октябре Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе.

Напомним, Киев обвинил Москву в «обмане» Международного трибунала по морскому праву, который требовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.