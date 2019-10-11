Украина заявила о скором возвращении задержанных Россией кораблей

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе.

Пристайко сообщил о «взаимодействии» между двумя странами. По его словам, Москва и Киев «на финальном этапе передачи этих кораблей», передает ТАСС со ссылкой на «Радио «Свобода».

Украинская сторона сообщила России, что готова забрать корабли. Киев хочет провести их осмотр, чтобы узнать, «остались ли на них, например, следы от выстрелов».

При этом Киев не признает, что Россия исполнила решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Украина заявила, что «возвращение моряков не состоялось по требованию суда». Задержанные моряки, как заявил глава МИД Украины, «должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи желаемых российской стороной лиц».

Напомним, Киев обвинил Москву в «обмане» Международного трибунала по морскому праву, который требовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД