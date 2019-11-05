Российский космонавт назвал небезопасным космический корабль от Boeing

Новый космический корабль Starliner компании Boeing не безопасен для экипажа, что показало испытание парашютной системы, заявил российский космонавт, Герой России Павел Виноградов.

В понедельник компания Boeing провела испытания системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner. В результате проверки один из трех парашютов не сработал. В НАСА назвали ситуацию «приемлемой» для безопасности экипажа.

«Ни о какой безопасности говорить здесь не приходится. Пускать такой корабль с экипажем тем более ни в коем случае нельзя», – передает РИА «Новости» слова Виноградова.

Он добавил, что проведенное тестирование показало, что требуется доработка парашютной системы и всей системы аварийного спасения американского корабля. Виноградов отметил, что многокупольные парашютные системы допускают к использованию в случае несрабатывания одного из куполов, но никто не пойдет на осуществление реального пилотируемого полета пока не добьется 100-процентного срабатывания парашютной системы.

«Ни о каких допусках к полетам при посадке на двух парашютах говорить не приходится», – сказал российский космонавт.

Виноградов пояснил, что, например, российский «Союз» спускается на одном большом парашюте, имеет при этом запасной. Три парашюта планируется использовать на разрабатываемом в России новом космическом корабле «Орел».

Touchdown! @BoeingSpace completed its Pad Abort Test designed to verify that the #Starliner spacecraft's systems will protect @Commercial_Crew astronauts in the unlikely event of an emergency prior to liftoff. Learn more about today's test: https://t.co/JjjgtGxaZL pic.twitter.com/hyLu96G5e0 — NASA (@NASA) November 4, 2019

Напомним, в августе газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем Европа и США хотят заменить российские «Союзы».

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