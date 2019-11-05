Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Альфа-банк проводит внутреннее расследование в связи с появлением сообщений об утечке персональных данных клиентов.

В кредитной организации сообщили, что в настоящее время известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях. В то же время в банке подчеркнули, что средствам на счетах клиентов ничто не угрожает, передает РИА «Новости».

О том, что закрытые анкеты держателей карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу, сообщил во вторник РБК. По данным издания, неизвестный продавец разместил 31 октября на одном из специализированных форумов соответствующее объявление, заявив, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования».

Журналисты проверили клиентов Альфа-банка. При попытке перевести им деньги через мобильное приложение по номеру телефона в 11 случаях из 13 имена, отчества и первые буквы фамилий в приложении совпали с теми, что указаны в договоре, у оставшихся двух номера телефонов к карте банка не привязаны. Данные клиентов, указанные в договорах «АльфаСтрахования», в результате проверки не подтвердились.

В банке уже установили, что случившееся не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы.

В октябре полицейские задержали сотрудника «Национальной службы взысканий», которого подозревают в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков. После этого, Сбербанк захотел расторгнуть договор с коллекторами.

Перед этим СМИ сообщили, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.