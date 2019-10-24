Сбербанк захотел расторгнуть договор с коллекторами после утечки данных

Сбербанк намерен расторгнуть договор с коллекторским агентством «Национальная служба взысканий» после задержания сотрудника агентства по подозрению в хищении персональных данных клиентов банка.

Об этом заявили в самом Сбербанке, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что полицейские задержали сотрудника «Национальной службы взысканий», которого подозревают в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков.