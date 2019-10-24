Задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка

Правоохранители задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, заявили в МВД.

Подозреваемый, по предварительным сведениям, работает в компании «Национальная служба взысканий», отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. На одном из теневых ресурсов 13 октября появились накопленные с 2015 года персональные данные клиентов кредитной организации на 1 млн строк.

В Сбербанке заявили, что сообщения о продаже данных клиентов в сети являются слухами и домыслами.