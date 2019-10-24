Стало известно о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. На одном из теневых ресурсов 13 октября появились накопленные с 2015 года персональные данные клиентов кредитной организации на 1 млн строк.

Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. Из объявления следует, что в базе содержится около 1 млн строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Данные можно приобрести в любом объеме, а покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, например, по региону, сумме на карте или размеру долга. Необычность утечки в том, что помимо стандартных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка.

По данным «Коммерсанта», база формируется с 2015 года и обновляется еженедельно. Так, за три недели октября в нее добавилось 19 тыс. 823 строки.

В пробном фрагменте были данные о клиентах, вышедших на просрочку по кредитам и кредитным картам. Судя по столбцу «ТБ» (территориальный банк), в выгрузке оказались данные из десяти территориальных банков (всего их у Сбербанка 11). На некоторых клиентов приходится несколько строк, если у них есть несколько действующих кредитов. Судя по столбцам «Дата образования просрочки» и «Количество дней просрочки», данные были выгружены 25 сентября. Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время. Сам продавец признался, что выступает перекупщиком. Он продает одну строку за 30 рублей.

Пресс-служба Сбербанка отрицает новую утечку.

Это не первая утечка данных из Сбербанка. В начале октября сообщалось об утечке данных о порядка 60 млн кредитных карт Сбербанка. В Сбербанке подтвердили, что расследуют утечку персональных данных клиентов, однако, по версии банка, она коснулась лишь 5 тыс. клиентов организации. Также сообщалось, что сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных.