Сбербанк выявил новые факты продажи данных о кредитных картах клиентов

Сотрудник Сбербанка в конце сентября продал одной из преступных групп в интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов финансового учреждения, сообщили в пресс-службе банка.

В ходе расследования Сбербанк выявил дополнительные факты утечки данных учетных записей по картам, передает ТАСС.

«В конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в «теневом интернете» в совокупности 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка», – отмечается в сообщении организации.

По версии Сбербанка, «значительное количество» проданных учетных записей кредитных карт являются «устаревшими и неактивными», сами карты были перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.

Напомним, в минувший четверг появилась информация об утечке данных о порядка 60 млн кредитных карт Сбербанка. В Сбербанке подтвердили, что расследуют утечку персональных данных клиентов, однако, по версии банка, она коснулась лишь 200 клиентов организации. Позднее сотрудник Сбербанка признался по делу об утечке данных. Председатель правления Сбербанка Герман Греф пообещал усилить контроль над доступом к информации.