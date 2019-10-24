Сбербанк ответил на сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка назвали слухами и домыслами сообщения СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитной организации.

«Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», – сказали в пресс-службе банка, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. На одном из теневых ресурсов 13 октября появились накопленные с 2015 года персональные данные клиентов кредитной организации на 1 млн строк.

Это не первая утечка данных из Сбербанка. В начале октября сообщалось об утечке данных о порядка 60 млн кредитных карт Сбербанка. В Сбербанке подтвердили, что расследуют утечку персональных данных клиентов, однако, по версии банка, она коснулась лишь 5 тыс. клиентов организации. Также сообщалось, что сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных.