Американец пожаловался ФБР на вживляемых Россией в головы «жучков»

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, мужчина заявил, что Россия якобы тайно управляет на расстоянии людьми с помощью вживляемых в тело «жучков», однако в ФБР его действия сочли подозрительными и вызвали взрывотехников.

Водитель, имя которого не называется, оставил свою машину у офиса ФБР в южной части города и ушел. На его автомобиле была надпись, из которой следует, что Россия «вставляет людям в уши» некие микроустройства и по радио передает тайные закодированные сигналы, которые, будучи преобразованными в звук, гипнотически воздействуют на подсознание, передает РИА «Новости» со ссылкой на WXPI.

Однако сотрудники ФБР, полицейские и взрывотехники решили обследовать автомобиль, после чего машину эвакуировали. Позже мужчина добровольно явился в офис ФБР.

По предположительным данным ведомства, у него психическое расстройство, точный диагноз пока неизвестен.

Ранее посол США в России рассказал о провисевшем 10 лет в его резиденции «жучке».