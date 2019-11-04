Путин назвал основу успешного развития России

Президент Владимир Путин заявил, что для успешного развития России необходимо сплоченное общество.

«Самая прочная, надежная основа успешного развития России – это сплоченность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей», – заявил Путин, указав, что «беречь эти традиции завещано всей историей великой страны», передает ТАСС.

Президент также отметил, что русский мир и культура всегда открыты к сотрудничеству и взаимодействию. «Русский мир и русская культура всегда открыты к сотрудничеству, взаимодействию и всеобщему процветанию», – сказал он.

«Хотел бы отметить, что все составляющие русского мира всегда обращены вовнутрь себя и всегда очень многогранны. Изначально русская культура и русское государство становились на ноги как многонациональные и многоконфессиональные. Так русский мир выглядит внутри себя и так он проявляет себя вовне», – сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Многие иностранцы, участвующие в церемонии поблагодарили президента за награды и вспомнили о годах, проведенных в России. Так, гендиректор театра «Колон» (Аргентинская Республика) Мария Виктория Алькарас рассказала о русских прабабушке, бабушке, дедушке и маме, отметив, что «они научили любить русское искусство, музыку, балет, историю, традиции, русские народные танцы, сказки и тарелку настоящего борща, пельмени, блины или просто кусок хлеба с маслом и настоящую селедку».

А почетный профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон поблагодарил «за высокую награду, а также за прекрасное образование, полученное в МГУ, за красавицу-жену, которую нашел в Москве, и за многое другое, что дала Россия».

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил проживающих за границей соотечественников за создание атмосферы доверия.